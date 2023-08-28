Запуск крилатої ракети «Калібр» в Криму із наземної установки

Росія зберігає у запасах щонайменше 585 ракет, здатних стріляти на відстань понад 500 кілометрів. Ними окупанти найчастіше атакують територію України, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький у коментарі «РБК-Україна».

Він зазначив, що ГУР дуже ретельно відстежує все, що пов'язано із запасами ракет у росіян та їхнім виробництвом.

«Якщо говорити про балістичні та крилаті ракети «Іскандер», то, за нашими даними, їх зараз є приблизно 270 одиниць. Запаси «калібрів» – це орієнтовно 140 ракет. Х-101 у них менше, водночас загальна кількість Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, то, за нашими підрахунками, їх є близько 100 ракет», – наголосив Скібіцький.

За його словами, у запасах росіян також може бути ще приблизно 75 одиниць «кинджалів». Заступник очільника ГУР додав, що на сьогодні росіяни менше використовують Х-101 у порівняні з осінню 2022 року. Скібіцький навів цьому дві причини.

«По-перше, вони змушені зважати на критичну межу, тобто економити запаси цих ракет. Адже, згідно з планами, росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але ми вже чітко знаємо, що ці плани в них не виконуються. Насамперед це пов'язано з дефіцитом іноземних комплектуючих. Другий фактор – Росія намагається накопичити запаси цих ракет, які вважаються більш точними та ефективними, якщо порівнювати, наприклад, з крилатими ракетами Х-555, Х-22 або навіть «калібрами», які ми успішно збиваємо», – пояснив представник розвідки.

Щодо виробництва ракет, то за словами Скібіцького, від початку весни РФ змогла не просто накопичувати ракети, а й наростити їхнє виробництво. У серпні росіяни хочуть випустити близько 118 ракет.

«Крім шести «Кинджалів», росіяни загалом запланували виробити в серпні 30 балістичних ракет «Іскандер-М», 12 крилатих «Іскандер-К», 20 «Калібрів», близько 40 Х-101. Крім того, вони вдосконалюють крилаті ракети Х-22, перероблені зразки мають новий індекс – Х-32. За нашими даними, росіяни можуть поставляти не більше 10 таких ракет щомісяця», – сказав він.

Водночас представник ГУР зазначив, що фактичний випуск деяких моделей ракет відстає від їхніх планів, а через обмеженість запасів та виробництва певних видів ракет Росія змушена переглянути тактику ударів.

Додамо, що раніше речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що РФ раніше випускала по Україні близько 100 ракет, тоді як зараз лише 10-20, що свідчить про паузу у виготовленні ракет.