Запуск крилатої ракети «Калібр» ракетного катеру у Каспійському морі

Росія змінила тактику своїх ракетних обстрілів України. Окупанти активно змішують типи ракет під час ударів і швидше ухвалюють рішення про атаки. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький.

За його словами, зміна тактики пов'язана з обмеженістю запасів та низькими темпами виробництва певних видів ракет.

«По-перше, йдеться про чередування різного класу ракет. По-друге, росіяни тепер більш ретельно вибирають цілі та значну увагу приділяють визначенню маршрутів прольоту крилатих ракет та БПЛА з метою подолання нашої системи ППО», – заявив Скібіцький.

За його словами, росіяни почали швидше ухвалювати рішення про нанесення ударів. Наприклад, коли вони отримують інформацію про необхідність термінового ураження цілі, тоді застосовуються більш точні швидкісні ракети, які нашим підрозділам Протиповітряної оборони важче збити, як це, наприклад, було нещодавно в Чернігові, де вдарили крилатою ракетою «Іскандер-К».

Скібіцький також розповів, що ракетні бригади «Іскандерів» розташовані вздовж усього кордону – в Ростовській, Курській, Бєлгородській областях, а також на окупованих територіях, зокрема в Криму.

«Ворог вчиться, починає застосовувати нові підходи і тактичні прийоми. І найімовірніше, зараз росіяни змінюють методику вибору цілей на нашій території», – підсумував він.

Раніше стало відомо, що Росія зберігає у запасах щонайменше 585 ракет, здатних стріляти на відстань понад 500 кілометрів.