Окупанти імовірно використовували винищувачі-бомбардувальники Су-34

Війська держави-терориста Росії у вівторок, 16 серпня, завдали ракетного удару по військовому аеродрому на Житомирщині. Про це повідомила прес-служба Повітряного командування «Центр» в Facebook.

«Сьогодні вдень рашисти підняли літаки з території Білорусі і, намагаючись замаскувати авіаційну активність під тренувальні польоти, завдали ракетного удару двома керованими авіаційними ракетами X-59, імовірно з винищувачів-бомбардувальників Су-34», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок влучання пошкоджено злітно-посадкову смугу та кілька одиниць автомобільної техніки. Особовий склад перебував в укритті, тому не постраждав.

Як нагадує «Українська правда», сьогодні вдень голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по Житомирській області, у Житомирському районі було зафіксовано два вибухи.

Повідомлялось, що за попередньою інформацією внаслідок запуску ворожих ракет жертв немає.