Військові держави-терориста Росії обстріляли окупований Енергодар. Серед цивільного населення є поранені. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

«Внаслідок обстрілу Енергодара, який було здійснено сьогодні з передмістя – району яхт-клубу (СОТ «Волна»), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення», – зазначив Дмитро Орлов.

Згодом він додав, що внаслідок російської провокації загинув місцевий житель, який вигулював собаку.

Внаслідок обстрілів загинув працівник Запорізької АЕС, майстер цеху Марко Максим Петрович.

«14 серпня вбивчі провокації, що свідомо чинять окупанти, забрали в Енергодарі ще одне людське життя. Внаслідок обстрілу в першому мікрорайоні загинув чоловік, який в цей час вигулював собаку. Тварина також не вціліла», – згодом додав Орлов.

Внаслідок обстрілу загинув чоловік та його собака (фото Дмитра Орлова)

Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що росіяни обстрілюють територію Запорізької АЕС і готують провокації під українським прапором.

Росіяни обстріляли та захопили Запорізьку АЕС ще 4 березня. Персонал на станції залишився українським. У липні стало відомо, що росіяни загнали техніку з боєкомплектом до машинної зали енергоблоку ЗАЕС.