Поліцейські затримали підозрюваного у червні 2021 року

Рівненський міський суд виніс вирок 49-річному Сергію Федоришину за вбивство 35-річного знайомого. Обвинувачений вистрелив у голову потерпілого, а після злочину – сховав тіло у килим і викинув у колодязь. Після трьох років розслідування, правоохоронцям вдалося розшукати зловмисника, проте суд закрив справу через закінчення строків давності.

Як стало відомо ZAXID.NET з вироку від 25 липня, злочин на вулиці Степана Бандери в Рівному стався 25 квітня 2018 року. Слідчі з’ясували, що того дня спільні знайомі, які входили до складу злочинної групи, що спеціалізувалася на крадіжках і злочинах, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, перебували на кухні квартири. Під час розмови один із чоловіків приніс автомат Калашникова і розповів, що в ньому заклинив патрон. Коли потерпілий передавав зброю Сергію Федоришину, стався постріл. Куля влучила у лоб 35-річному рівнянину, внаслідок чого той загинув на місці події. Після інциденту обвинувачений сховав тіло знайомого у килим, вивіз його та викинув у колодязь. Опісля, прибрав усі сліди крові в квартирі.

Усі свідки стверджували у суді, що це був нещасний випадок. Сам же обвинувачений зазначив, що 25 квітня 2018 року він приїхав на вулицю Степана Бандери, аби купити машинку на акумуляторі для сина. Згодом він передав іграшку додому на таксі і пішов у помешкання, де перебували його старі та нові знайомі. Один із чоловіків зазначив, що має несправну зброю і коли передавав її обвинуваченому – вона вистрелила. Сергій Федоришин стверджує, що наміру вбивати не мав, раніше потерпілого ніколи не бачив і не мав з ним неприязних стосунків. Також стверджував, що у квартиру він більше не повертався, а як тіло потрапило в колодязь – не знає.

Згідно з даними слідства, тіло 35-річного потерпілого виявили через три роки після злочину – 3 червня 2021 року. Рятувальники дістали з дня колодязя скелетовані рештки. Крім того, з місця події вилучили магазин від автомата Калашникова, в якому було 25 патронів.

Суддя Святослав Рогозін визнав Сергія Федоришина винним за ч.1 ст.119 ККУ (вбивство, вчинене через необережність), втім звільнив від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.