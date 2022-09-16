Конфлікт між росіянином і українками стався на одному з пляжів естонської столиці в липні

Влада Естонії позбавила росіянина посвідки на проживання через образу українок, повідомляє Delfi.

Керівник служби міграційного нагляду Райніс Сінікас повідомив, що постійну посвідку на проживання чоловіка було анульовано.

«Минулого тижня ініціатор конфлікту на пляжі Пірита влітку цього року отримав повідомлення про те, що на підставі розділу 241'2 Закону про іноземців його позбавляють постійної посвідки на проживання», – сказав він у четвер, 15 вересня.

Конфлікт між громадянином країни-агресора та українками стався у липні. На опублікованому відео видно, як чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, ображає дівчат, висловлюючись при цьому нецензурно.

За словами дівчат, суть конфлікту полягала в тому, що чоловік вимагав від них говорити «нормально», тобто російською.

Сам росіянин стверджує, що українки нібито його «провокували, образивши його рідну мову». Чоловік народився в Естонії та має російське громадянство.