Обвинувачена сказала, що забирала недопалки з могил для виготовлення окопних свічок для воїнів ЗСУ

Тлумацький районний суд визнав винною уродженку Москви Анну Самойлову у нарузі над могилами українських військових. За крадіжки свічок росіянці присудили один рік умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 2 квітня, у вересні 2023 року Анна Самойлова вкрала з могили військовослужбовця ЗСУ букет з квітами та упаковку вологих серветок. А в січні 2024 року на території того ж цвинтаря у Тлумачі з однієї могили військового забрала лампадки, а з іншої – воскові фігури.

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою вину. Вона сказала, що у вересні 2023 року прочитала у Facebook оголошення про збір недопалків для виготовлення окопних свічок для воїнів ЗСУ. Після цього кілька разів відвідувала Тлумацький міський цвинтар і забирала зі свіжих могил, в тому числі захисників України, огарки свічок та надсилала їх «Новою поштою» за адресами, які були вказані в оголошенні. За словами Анни Самойлової, у такий спосіб вона хотіла допомогти військовослужбовцям ЗСУ, адже їй соромно за вчинки президента РФ.

Потерпілі у суд не з’явилися, проте вказали в заяві, що не мають претензій до обвинуваченої і попросили суворо її не карати. Розглянувши всі матеріали справи, суддя Лілія Мотрук визнала Анну Самойлову винною у нарузі над могилами, іншим місцем поховання або над тілом померлого, і присудила їй 4 роки обмеження волі. Призначене покарання суд замінив одним роком умовного терміну.