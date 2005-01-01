Російська агресія на Донбасі забрала життя понад 240 дітей, – Клімкін

СуспільствоОлег Костюк, 1 червня781

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Міжнародний день захисту дітей закликав світове співтовариство змусити Росію зупинити війну на Донбасі, яка забрала життя більш як 240 українських дітей. Про це він написав у Twitter.

«Близько 200 тис. дітей живуть уздовж лінії розмежування на Донбасі, 15 тис. – у 5-кілометровій зоні контактної лінії. Кожен із них наражається на ризик щодня і заслуговує на те, щоб почуватися в безпеці. Я закликаю світове співтовариство змусити Росію припинити війну, яка забрала життя більш як 240 українських дітей», – написав Клімкін.

Міністр також поінформував, що разом із німецьким колегою Гайко Маасом вже прибули до Маріуполя, де зустрічатимуться зі спостерігачами ОБСЄ, місцевим населенням та поїдуть до лінії розмежування.

Раніше у дитячому фонді ООH UNICEF повідомили, що з початку 2017 року на Донбасі пошкоджено щонайменше 45 шкіл. У квітні в ООН повідомили, що з початку бойових дій на Донбасі загинули понад 2,5 тис. цивільних та понад 9 тис. дістали поранення.

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