Адвокати з Росії та окупованих територій проводять масштабну «юридичну атаку», подаючи до Європейського суду з прав людини тисячі позовів проти України. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

Вони координують свої дії і реалізують план з дискредитації України, спотворення статистики і перевантаження ЄСПЛ. Саме через сплановані дії цих адвокатів України опинилася в трійці держав, на які найбільше скаржаться в ЄСПЛ через порушення прав людини.

Скарги до ЄСПЛ подають співробітники приватної юридичної компанії - партнера Міністерства юстиції РФ, а також юристи з окупованих районів Донеччини та Луганщини.

Частина з них пов'язана з колишнім членом фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді Олегом Царьовим, обвинуваченого в державній зраді, деяким українська прокуратура заочно пред'явила підозри у фальсифікації матеріалів для звернення до міжнародних судів.

Всього в ЄСПЛ перебуває близько 10 тис. скарг проти України. 6 тис. з них подані кількома групами юристів з Росії і ОРДЛО. Найбільш активна група – чинні та колишні адвокати фірми «Клішин і партнери».

Один з них, Олександр Малахов, подав 771 скаргу – близько 130 скарг на рік, або ж по одній скарзі частіше, ніж кожні три дні. Журналісти відзначають, що юристи, які системно працюють з ЄСПЛ, подають, як правило, не більше 20 скарг на рік.

Разом 12 адвокатів з «Клішин і партнери» подали до ЄСПЛ понад 5 тис. скарг на Україну. На цю фірму припадає понад 75% всіх скарг про порушення прав людини в Донецькій і Луганській областях, що були подані проти України від імені мешканців ОРДЛО.

18 цих скарг ЄСПЛ визнав такими, що не підлягають розгляду. Засновник фірми – Олексій Клішин – колишній член Ради Федерації Федеральних Зборів Росії.

Серед клієнтів «Клішина і партнерів» – низка російських державних органів і структур, у тому числі Міністерство юстиції. У 2015 році Мін'юст РФ уклав зі згаданою компанією контракт на 600 тисяч доларів на виконання секретної постанови уряду. Виконавцями в контракті вказані саме ті юристи, які пишуть скарги проти України.

Крім підлеглих Клішина, з 2014 по 2017 роки активно скаржилися на Україну в ЄСПЛ брати Федорови. Член Громадської палати РФ Григорій Федоров і його брат Володимир були членами організації «Право проти фашизму», що звітувала про масові звернення до ЄСПЛ. За три роки Володимир Федоров подав 87 скарг проти України.

Фінансову підтримку «борцям із фашизмом» надавав «Російський фонд миру» за рахунок анонімних пожертвувань невідомих осіб і організацій.

Серед скаржників є також юристи з ОРДЛО. Зокрема, голова організації «Справедлива захист» Віталій Галахов у 2018 році відзвітував про дві тисячі звернень до ЄСПЛ. У 2021 році він подав до Європейського суду ще 5,5 тисячі скарг проти України.

При цьому «Схеми» виявили лише чотири скарги Галахова, що перебувають на розгляді суду. В Україні Галахов знаходиться в розшуку за підозрою у фальсифікації заяв від імені мешканців ОРДЛО до міжнародних судів. Правоохоронці виявили близько ста людей, які повідомили, що насправді не подавали ніяких скарг.

Близько 500 скарг виключно проти України підготувала Юлія Нікітіна. У російських ЗМІ вона згадується як юристка громадської організації «СБУ – Союз біженців України». Засновником організації є обвинувачений у державній зраді Олег Царьов.

Організація Царьова і кампанія масових скарг в ЄСПЛ згадуються в листуванні зі зламаної електронної скриньки Саргіса Мірзаханяна - медіатехнолога Владислава Суркова, колишнього помічника президента РФ Володимира Путіна.

Серед іншого, в листуванні журналісти виявили звіти про поширення публікацій на тему позовів до ЄСПЛ. В окремому листуванні кремлівські пропагандисти обговорювали, як подати інформацію так, щоб Росія більше не вважалася лідером за кількістю скарг на порушення прав людини, а також нав'язати суспільству думку про заполітизованість рішень ЄСПЛ.

Автори розслідування встановили, що 98% скарг проти України про порушення прав людини в Донецькій і Луганській областях подавали адвокати з РФ або ОРДЛО.

Вони можуть мати на меті дискредитацію України, так як за підсумками статистики 2020 року Україна опинилася на третьому місці серед півсотні держав за кількістю скарг до ЄСПЛ. Ще однією метою росіян може бути перевантаження ЄСПЛ через велику кількість звернень.