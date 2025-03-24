Минулого року хакери угруповання також атакували бельгійські сайти

Російські хакери угруповання NoName здійснили низку кібератак на урядові сайти Бельгії. Вони заявили, що атакували сайти у відповідь на новий пакет допомоги для України, повідомив бельгійський телеканал VRT NWS у понеділок, 24 березня.

За даними телеканалу, російські хакери скоїли DDOS-атаки, через які зокрема виникли проблеми в роботі сайту MyGov.be, який надає доступ громадянам до офіційних документів.

За словами міністра оборони Бельгії Тео Франкена, NoName втрутилося в роботу урядових сайтів нібито через те, що Бельгія запропонувала Україні пакет допомоги на 1 млрд євро. Пропозиція пролунала під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на початку березня.

За фактом кібератаки бельгійські правоохоронці вже розпочали розслідування. Зазначається, що DDOS-атаки націлені на сервери бельгійських сайтів та паралізують їхню роботу через перенавантаження. Втім, подібні атаки не дозволяють хакерам вкрасти дані. Станом на вечір 24 березня більшість урядових сайтів Бельгії знову доступні для користувачів.

Зазначимо, хакери цього угруповання раніше також скоювали атаки на бельгійські сайти. Востаннє це відбулося у жовтні 2024 року – тоді Бельгія оголосила, що передасть Україні французькі гаубиці Caesar в межах «артилерійської коаліції» загальною вартістю 12 млн євро.