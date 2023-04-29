Російські винищувачі намагаються переховлювати американські літаки та нав'язати ближній бій

Центральне командування США заявило про провокації на бій з боку росіян на території Сирії. Російські винищувачі у повітряному просторі, контрольованому коаліцією, намагаються перехоплювати та наближатися до американських F-16, повідомило у суботу, 29 квітня, CNN із посиланням на посадовця центрального командування США.

За даними посадовця, пілоти російських винищувачів демонструють поведінку, яка схожа на провокацію до бою. Російські Су-35 небезпечно наближаються до американських літаків у повітряному просторі, непідконтрольному Росії та перехоплюють американські F-16. За свідченнями посадовця, росіяни намагаються нав'язати пілотам США бій на ближніх дистанціях.

«Схоже, російські пілоти не намагаються збити американські літаки, заявив американський чиновник CNN, але вони, можливо, намагаються "спровокувати" США і "втягнути нас у міжнародний інцидент"», – повідомило CNN.

Загалом росіяни порушили протоколи розведення військ у Сирії 85 разів. Попри звернення представників США до Росії, у командуванні росіян не визнали жоден інцидент.

Про провокації російських пілотів свідчать щонайменше два відео, опубліковані центральним командуванням США – 2 та 18 квітня 2023 року, на яких видно, що російські літаки підходять на небезпечну відстань та виконують ризиковане перехоплення винищувачів.