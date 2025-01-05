Російські найманці та малійські бійці напали на авто, яке прямувало до табору біженців у Мавританії

У Малі російські найманці ПВК «Вагнер» спільно з армією місцевої хунти напали на цивільний автомобіль, вбивши дев’ятьох цивільних, серед яких буди жінки та діти. Про це повідомило у неділю, 5 січня, агентство Reuters із посиланням на групу громадянського суспільства країни та малійських повстанців-туарегів.

За даними місцевого руху опору, на початку січня цивільний автомобіль, який рухався з міста Ніоно до табору біженців у Мавританії, потрапив під обстріл. Туареги звинуватили в атаці збройні сили Малі та російських найманців-«вагнерівців», які підтримують військову хунту.

Внаслідок атаки загинули дев’ять мирних мешканців. Серед них – жінки та діти.

Глава Кел Ансар, однієї з найбільших угруповань туарегів, закликав до розслідування воєнного злочину. Водночас сказав, що малійська армія не стоїть за кровопролиттям, фактично звинувативши у вбивстві цивільних виключно росіян.

Нагадаємо, «вагнерівці» перебувають у Малі з 2020 року та підтримують хунту, яка захопила владу під час державних переворотів 2020 та 2021 року. У країні російські найманці допомагали малійській армії боротися з повстанцями-туарегами.

Нагадаємо, у серпні 2024 року малійський уряд оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною після заяви українських спецслужб про допомогу повстанцям-туарегам, які в липні того ж року знищили колону «вагнерівців». Тоді туареги звернулися до України та запропонували передати полонених росіян на знак солідарності з боротьбою проти Росії.

Услід за Малі про розрив дипвідносин заявив і Нігер. Як і Малі, країна звинуватила Україну нібито у підтримці тероризму та назвала українську владу неонацистською. Зазначимо, обидві країни після військових переворотів розірвали оборонні угоди із Францією та звернулися до Росії по військову допомогу.