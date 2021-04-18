Російські окупанти відкрили вогонь по позиціях українських військових в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Унаслідок обстрілу один український воїн загинув, ще один – поранений.

Обстріл окупанти здійснили з автоматичних станкових гранатометів, повідомляє ОТУ «Схід» в неділю, 18 квітня. Один український захисник отримав поранення не сумісні з життям. Ще один отримав осколкове поранення – його госпіталізували.

Де саме стався обстріл, оперативно-тактичного угруповання не повідомляє. Відомо, що на місці перебувають керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

«Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в неділю, 18 квітня, в районі ООС зафіксували п’ять порушень з боку російських окупантів, які відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, окупанти обстрілювали українські позиції біля Водяного, Авдіївки, Старогнатівки та Широкиного.