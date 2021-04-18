Бойовики відкривали вогонь по позиціям ЗСУ ввечері 17 квітня та вночі на 18 квітня

Кореспондент «Радіо Свобода» відзняв обстріли позицій українських військових під Горлівкою Донецької області з боку російських бойовиків. Окупанти продовжують вести провокаційний вогонь, обстрілюючи українських військових, йдеться в описі під відео. Зокрема, бойовики стріляли по позиціях ЗСУ із гранатометів та стрілецької зброї ввечері 17 квітня та вночі на 18 квітня. Загиблих немає. За даними штабу ООС, за добу 17 квітня бойовики обстріляли позиції ЗСУ вісімнадцять разів, унаслідок чого один українських військовий дістав поранення. В неділю, 18 квітня, в районі ООС зафіксували п’ять порушень з боку російських окупантів, які відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військових унаслідок обстрілів немає.

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