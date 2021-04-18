Папа Франциск нагадав про важку гуманітарну ситуацію на сході України

Папа Римський Франциск під час проповіді в неділю, 18 квітня, згадав про конфлікт на сході України та закликав запобігти ескалації насильства.

«З тривогою слідкую за подіями на окремих теренах східної України, де протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню, з неспокоєм слідкую за зростанням воєнної діяльності», – сказав Папа Франциск, якого цитує Vatican News.

Він також закликав запобігти напруженню в регіоні та нагадав про важку гуманітарну ситуацію, в якій живе місцеве населення на сході України.

Про це він заявив після молитви зі свого кабінету в Апостольському палаці перед людьми, які зібрались на площі Святого Петра у Ватикані.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною та загострення на Донбасі: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в ​парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) опублікувала докази перекидання російських військ до кордону з Україною. За останніми даними, CIT виявила неподалік від кордону з Харківською та Луганською областями у Воронезькій області польовий табір російських військ. Крім того, окупанти розгорнули великий військовий табір і в Криму.