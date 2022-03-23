Діями Путіна незадоволені російські олігархи і готові до найрадикальніших кроків

Російські олігархи страждають від санкцій через війну в Україні та хочуть зупинити Путіна. Зокрема, про це йшлося на зустрічі російського олігарха Петра Авена та казахського мільярдера Олександра Машкевича, яка відбулася в Москві, повідомляє українська розвідка.

«Під час зустрічі Авен відзначив, що російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна. Санкції, накладені на Росію та конкретних бізнесменів через війну в Україні, боляче вдарили по статках російських мільярдерів», – повідомили в середу, 23 березня, в головному управлінні розвідки Міноборони.

Також, за даними розвідки, на зустрічі двох олігархів обговорили шляхи впливу на диктатора або на його близьке оточення з силового блоку.

«Але це ускладнюється тим, що Путін перебуває в жорсткій ізоляції та практично нікого до себе не підпускає. В першу чергу, олігархів, яких він вважає «ненадійними». Втім, великий російський бізнес вже готовий до найрадикальніших кроків. Окремі олігархи навіть обговорюють оплату фізичного усунення Путіна», – повідомляє ГУР МОУ.

Російський політик та підприємець Петро Авен є президентом ВАТ «Акціонерний комерційний банк «Альфа-Банк». За версією Forbes, у 2021 році посів 30 місце у списку 200 найбагатших бізнесменів Росії, володіючи особистим статком у 5,3 млрд доларів.

Казахстанський мільярдер, родом з Киргизії Олександр Машкевич є громадянином Канади, проживає в Тель-Авіві. За версією Forbes, у 2016 році його статок становив 1,5 млрд доларів.