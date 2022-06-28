Наслідки удару окупантів по Криворізькій ТЕС з’ясовуються

У вівторок, 28 червня, російські окупанти завдали удару по території Криворізької ТЕС. Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Російські окупаційні війська вдарили по території Криворізької ТЕС. Наслідки з’ясовуються», – написав він у Telegram.

Він додав, що окупанти також зі ствольної артилерії обстріляли Зеленодольськ та Велику Кострому Криворізького району. Внаслідок цього один чоловік постраждав, у нього осколкові поранення ноги, уточнив Лукашук.

За словами Лукашука, дві ворожі ракети влучили по території обласного центру. Одна прилетіла у будівлю автотранспортного підприємства: там на прилеглій території пошкоджено майже три десятки автомобілів. Також ушкоджено три бокси, декілька одноповерхових будівель і ангар. Друга ракета поцілила по території промислового підприємства, там є руйнування будівель.

Зауважимо, що міністерство оборони держави-терориста Росії заявило, що українці нібито готуються підірвати Криворізьку ТЕС, щоб звинуватити російських окупантів. При цьому у відомстві заявили, що Україна нібито представить світовій спільноті «підроблені докази нанесення удару з боку російських військ». Окупанти у традиційній для себе манері розповіло, що нібито «ЗСУ хочуть створити гуманітарну та енергетичну катастрофу на території країни, щоб звинуватити Росію».

Пізніше в прес-службі ДТЕК заявили, що інформація оборонного відомства росіян є фейком.

«Ніякого озброєння на території промислового підприємства немає і ніколи не було. На станції присутні тільки працівники ТЕС, які забезпечують її роботу», – йшлося в повідомленні.

У компанії заявили, що розцінюють подібні заяви країни-агресора як виправдання можливості чергового терористичного акту, організованого окупаційними військами на об'єкт цивільної інфраструктури України.

Нагадаємо, що 28 червня війська РФ випустили шість ракет по Дніпропетровщині. За даними ОВА, у Дніпрі через «прильоти» зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. На місці ракетних ударів працюють рятувальники, шукають під завалами людей. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у місті російська ракета влучила в СТО, під завалами перебувають люди. Українські повітряні сили знищили чотири ракети з шести.