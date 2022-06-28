Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру
Ракета влучила у станцію техобслуговування «Автодизель», під завалами – працівники станції
У вівторок, 28 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Інформацію підтвердив на сторінці у Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов.
«Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимо», – написав він у Telegram.
Зазначимо, що у місті спрацював сигнал повітряної тривоги.
Трохи згодом міський голова Борис Філатов повідомив, що окупанти влучили ракетою у станцію техобслуговування у Дніпрі. Під завалами – працівники станції. Рятувальники гасять пожежу.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram повідомив, що росіяни випустили по Дніпропетровщині шість ракет. Три ракети наші військові збили – над Дніпром та над Синельниківським районом.
«У Дніпрі через «прильоти» зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія», – повідомив він.
На місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей. У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються.
Натомість українські захисники повідомляють, що підрозділам зенітних ракетних військ повітряного командування «Схід» вдалося збити 4 ракети ворога.
«Сьогодні близько 17:30, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування «Калібр» з акваторії Чорного моря», – повідомило командування повітряних сил.
Нагадаємо, що 27 червня дві російські ракети вдарили по Кременчуку, одна з них потрапила у торгово-розважальний центр. Наразі відомо про понад 20 загиблих, лікарі надали допомогу 59 потерпілим. Водночас влада заявляє, що кількість жертв може зрости.