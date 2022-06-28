Росіяни випустили по Дніпропетровщині шість ракет, три ракети наші військові збили

У вівторок, 28 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Інформацію підтвердив на сторінці у Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимо», – написав він у Telegram.

Зазначимо, що у місті спрацював сигнал повітряної тривоги.

Трохи згодом міський голова Борис Філатов повідомив, що окупанти влучили ракетою у станцію техобслуговування у Дніпрі. Під завалами – працівники станції. Рятувальники гасять пожежу.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram повідомив, що росіяни випустили по Дніпропетровщині шість ракет. Три ракети наші військові збили – над Дніпром та над Синельниківським районом.

«У Дніпрі через «прильоти» зруйнована залізнична інфраструктура і промислове підприємство. Горить сервісна компанія», – повідомив він.

На місці ударів працюють рятувальники. Шукають під завалами людей. У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються.

Натомість українські захисники повідомляють, що підрозділам зенітних ракетних військ повітряного командування «Схід» вдалося збити 4 ракети ворога.

«Сьогодні близько 17:30, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування «Калібр» з акваторії Чорного моря», – повідомило командування повітряних сил.

Нагадаємо, що 27 червня дві російські ракети вдарили по Кременчуку, одна з них потрапила у торгово-розважальний центр. Наразі відомо про понад 20 загиблих, лікарі надали допомогу 59 потерпілим. Водночас влада заявляє, що кількість жертв може зрости.