Пожежу нафтобази на Дніпропетровщині після атаки росіян гасили 108 годин
Внаслідок ракетного удару по нафтобазі в Новомосковському районі загинули троє людей
Пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області, яка сталася у результаті ракетного удару росіян 18 червня, загасили, повідомив у четвер, 23 червня, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
«Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі. Приборкували полум’я понад 108 годин», – написав він у Telegram.
За словами Резніченка, внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, 14 отримали опіки та поранення. Восьмеро постраждалих перебувають у лікарні.
Нагадаємо, що двоє із загиблих виявилися рятувальниками, які гасили пожежу. Зокрема, вогонь призвів до вибуху резервуара з пальним. Росіяни випустили по нафтобазі три крилаті ракети.