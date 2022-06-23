Нафтобаза спалахнула після ракетного удару росіян 18 червня

Пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області, яка сталася у результаті ракетного удару росіян 18 червня, загасили, повідомив у четвер, 23 червня, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі. Приборкували полум’я понад 108 годин», – написав він у Telegram.

За словами Резніченка, внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, 14 отримали опіки та поранення. Восьмеро постраждалих перебувають у лікарні.

Нагадаємо, що двоє із загиблих виявилися рятувальниками, які гасили пожежу. Зокрема, вогонь призвів до вибуху резервуара з пальним. Росіяни випустили по нафтобазі три крилаті ракети.