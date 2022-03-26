Росіяни відкрили вогонь в повітря та кидають у натовп світошумові гранати в учасників великого проукраїнського мітингу

Зранку у суботу, 26 березня, підрозділи російських окупаційних військ вторглися в містечко Славутич у Київській області. Про це повідомив начальник Київської ОВА Олександр Павлюк.

Росіяни захопили приміщення місцевої лікарні.

Натомість місцеві мешканці вийшли на проукраїнський мітинг з національною символікою.

«Вони збираються на головній площі та сканують – «Славутич-це Україна», «Слава Україні». Розгорнуто великий державний прапор», – повідомив начальник Київської ОВА.

За його словами, росіяни відкрили вогонь в повітря та кидають у натовп світошумові гранати. Але жителі не розходяться, навпаки їх стає більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили окупанти.

Тим часом російські танки заїхали у місто, повідомляють очевидці.

Оновлено 12:10. Мера Славутича відпустили. Він виступив перед мешканцями міста

Харківський паблік «Труха» близько 12:00 повідомив, що мера Славутича відпустили. Виступаючи на мітингу Юрій Фомічів підтвердив, що був у полоні, заявив, що підтримує народ та пишається містом, а також окреслив вимоги окупантів. Паблік наводить цитати місцевих жителів про те, що говорив мер під час виступу:

Якщо в місті не буде військових, то окупанти «дадуть спокійно жити». Буде відновлено можливість виїзду за місто;

Гуманітарна допомога для міста буде доставлена з Росії;

Славутич залишається під українським прапором, під українським законодавством;

Триватимуть переговори щодо можливості подальшої ротації персоналу ЧАЕС;

Населення просять здати автоматичну зброю, але не включаючи рушниці;

Російські окупанти планують вилучити наявну зброю відділках поліції та військкоматі. До обіду вони повинні покинути місто. Але залишать один блокпост свій, начебто за містом.

Зазначимо, що ще 18 березня голова Київської ОВА Олександр Павлюк повідомив, що місто Славутич перебуває у повній ізоляції, там бракує харчів.

23 березня росіяни обстріляли блокпост у Славутичі Київської області. Мер міста Юрій Фомічев повідомив, що висування противника в сторону міста не відбулося, але всі розуміють, що «він поряд». Він також додав, що місто наразі заблоковане й виїхати з нього неможливо.