Ворог здійснив розгортання практично всіх підрозділів Росгвардії в Криму та на окупованих територіях

Російські окупаційні війська готуються до придушення масових протестів мешканців Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗС України.

«Ворог здійснив розгортання практично всіх підрозділів Росгвардії, які дислокувалися на тимчасово окупованій території АР Крим та окремих районах Херсонської, Запорізької та Донецької областей з метою придушення опору жителів Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах міста Маріуполя», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що росіяни намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління

Українські військові таку ситуацію пов'язують із нездатністю окупантів швидко заповнити втрати, здійснити належне перегрупування та застосування військ для підтримки необхідного темпу ведення бойових дій та досягнення кінцевої мети війни.

«На окремих напрямках ворог не залишає спроб ведення штурмових дій, здійснює авіаційні нальоти та намагається завдати вогневої поразки окремим підрозділам Збройних Сил України. Безуспішно», – зазначили у Генштабі.

В інформації наголошується, що з урахуванням високого рівня безповоротних та санітарних втрат збройних сил РФ та залучення до бойових дій військовослужбовців строкової служби, проведення весняної призовної кампанії 2022 року, яка починається в Росії 1 квітня цього року, може стати проблемною.

«До того ж проглядається тенденція різкого зниження кількості контрактників щодо термінової служби. Таким чином, погіршення соціальної складової внаслідок міжнародних санкцій та втрати під час війни найближчими тижнями, ймовірно, загострять проблему комплектування російського війська якісним персоналом», – зазначили у Генштабі.

У повідомленні йдеться, що угруповання сил та засобів оборони Києва продовжують відбивати наступ противника, завдавати йому втрат та утримання раніше визначених оборонних рубежів.