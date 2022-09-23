Російські загарбники за 5 тис. доларів продали Віталію Кіму бронеавтомобіль «Тигр»
Влада Миколаївщини оголосила ціни, за якими готова купувати техніку в загарбників
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Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім викупив у російських загарбників їхній бронеавтомобіль «Тигр», заплативши за неї 5 тис. доларів. Про це він повідомив у п’ятницю, 23 вересня.
«В нас поповнення техніки. Окупанти, краще не на “похороні” купляти Ладу, а можна нам продати техніку, залишитись живим, повернутись до дому та купити собі ту Ладу», – Написав він у соцмережах і показав купленого «Тигра» на відео.
Місцевий канал «Николаевский Ванёк», про який у своєму дописі в Telegram згадував Кім, повідомив, що за БМ «Тигр» окупанти отримали 5 тис. доларів.
«Вийшов на мене “добрий молодець”, і, як тільки переконалися, що гроші дійшли, а молодець вже в “безпеці” – публікуємо результат. “Тигр” пройде маленьку реабілітацію і вирушить у бій», – йдеться в повідомленні.
На цьому каналі також розміщено інструкцію для окупантів, як продати техніку, і ціни, за які влада Миколаївщини готова її купувати:
- танк – 50 тис. доларів;
- БМП, БМД тощо – 25 тис. доларів;
- РСЗВ – 15 тис. доларів;
- САУ тощо – 10 тис. доларів;
- Броньовані машини – 5 тис. доларів.
Як стверджується в повідомленнях, декілька інших «спецоперацій» з викупу в окупантів їхньої техніки вже у процесі.
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