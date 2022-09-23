Куплений в окупантів «Тигр» згодом відправлять у бій

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім викупив у російських загарбників їхній бронеавтомобіль «Тигр», заплативши за неї 5 тис. доларів. Про це він повідомив у п’ятницю, 23 вересня.

«В нас поповнення техніки. Окупанти, краще не на “похороні” купляти Ладу, а можна нам продати техніку, залишитись живим, повернутись до дому та купити собі ту Ладу», – Написав він у соцмережах і показав купленого «Тигра» на відео.

Місцевий канал «Николаевский Ванёк», про який у своєму дописі в Telegram згадував Кім, повідомив, що за БМ «Тигр» окупанти отримали 5 тис. доларів.

«Вийшов на мене “добрий молодець”, і, як тільки переконалися, що гроші дійшли, а молодець вже в “безпеці” – публікуємо результат. “Тигр” пройде маленьку реабілітацію і вирушить у бій», – йдеться в повідомленні.

На цьому каналі також розміщено інструкцію для окупантів, як продати техніку, і ціни, за які влада Миколаївщини готова її купувати:

танк – 50 тис. доларів;

БМП, БМД тощо – 25 тис. доларів;

РСЗВ – 15 тис. доларів;

САУ тощо – 10 тис. доларів;

Броньовані машини – 5 тис. доларів.

Як стверджується в повідомленнях, декілька інших «спецоперацій» з викупу в окупантів їхньої техніки вже у процесі.