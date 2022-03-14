Патрульна поліція Миколаївської області похвалилася подарунком від голови області. Віталій Кім подарував поліцейським кабріолет BMW. На ньому встановили кулемет для патрулювання містом і відсічі ворога.

«Нам зробили подарунок, оскільки ми неодноразово скаржилися, що орки дуже кивають п’ятами швидко. Керівник області взяв це до уваги і зробив патрульній поліції ось такий подарунок. Берем його на озброєння», – повідомив керівник патрульної поліції Миколаївщини Віталій Даніла на відео, в якому похвалився автомобілем.

Машина оздоблена національною символікою, на задньому бампері наклеєна крилата фраза про «російський корабель». Також в авто встановлений кулемет.

Наразі невідомо, чи Віталій Кім придбав цю машину чи це трофейний експонат.

Нагадаємо, раніше патрульні Миколаєва отримали трофейний російський бронеавтомобіль «Тигр».

Миколаївщина мужньо тримається і бореться з російськими військами. Місто і область часто обстрілюють з повітря, скидають авіабомби. 13 березня внаслідок бомбардування міста Миколаїв загинуло дев'ятеро людей.

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