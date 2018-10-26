Голові делегації російського федерального агентства з питань рибальства (Росрибальства) Ігорю Рульову та ще двом чиновникам цього відомства, які брали участь у переговорах у рамках українсько-російської комісії з питань рибальства в Азовському морі, на три роки заборонено в’їзд в Україну, повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Справді, вчора під час оформлення вильоту рейсом на Стамбул в аеропорту “Бориспіль” відповідно до наявної інформації прикордонники заборонили в'їзд голові цієї комісії Ігорю Рульову та ще двом учасникам комісії з Росії терміном на три роки», – сказав він у коментарі агенції «Інтерфакс-Україна» у п'ятницю, 26 жовтня.

За його словами, чиновники більше не заперечували відвідування анексованого Криму.

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо, що російські урядовці разом з українськими ділитимуть квоти на вилов риби в Азовському морі. Того ж дня народний депутат України від фракції «Блоку Петра Порошенка», голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розмістив у соцмережі пост, у якому заявив про неприпустимість проведення українською стороною переговорів із російською делегацією в умовах анексії Росією Криму та агресивних дій її силовиків в Азовському морі й закликав колег-парламентаріїв прибути до готелю, де відбуваються засідання українсько-російської комісії.

Наступного дня Чубаров, перебуваючи на засіданні цієї комісії, знову заявив про неприпустимість таких переговорів, а також вимагав від СБУ негайно видворити з України очільника російської делегації, який відвідував окупований Росією Крим.

У свою чергу заступник голови Державного агентства рибного господарства України Андрій Кравченко висловив думку, що є загроза втрати частини промислової акваторії Азовського моря для українських рибалок, якщо роботу українсько-російської комісії з риболовлі не буде відновлено.

«Справді, роботу комісії було заблоковано. Сподіваюся, що це питання буде найближчим часом вирішено. Але якщо роботу комісії не буде завершено в установленому порядку й не буде підписано відповідний протокол, складно спрогнозувати наслідки, враховуючи ситуацію на Азовському морі. Є серйозні побоювання, що українські рибалки втратять більшу частину Азовського моря для свого промислу», – сказав він агенції «Інтерфакс-Україна».