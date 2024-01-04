За кілька десятків тисяч чоловік здавав позиції ЗСУ окупантам

Суд визнав мешканця Черкас винним у поширенні інформації про розташування та рух ЗСУ в місті та області. Чоловік, який за гроші передавав інформацію росіянам, отримав дев’ять років позбавлення волі, повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора у четвер, 4 січня.

Прокурори Черкаської обласної прокуратури довели, що чоловік за винагороду працював на окупантів, передаючи їм інформацію про переміщення та дислокацію Сил оборони у регіоні. За кілька місяців своєю роботи він отримав всього 27600 грн від росіян.

«З травня 2023 року засуджений надавав розвідувальну інформацію представнику російських спецслужб. За допомогою одного з месенджерів передавав дані про місця розташування військових частин, особового складу та техніки ЗСУ, а також систем протиповітряної оборони на території Черкащини. До кожного повідомлення він додавав скриншот карт у програмі Google Maps з точними координатами», – повідомили у прес-службі Офісу Генпрокурора.

Чоловіка затримали та тримали під вартою до вироку суду. Відповідно до ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про розташування та рух ЗСУ) зловмиснику обрали вирок у вигляді дев’яти років позбавлення волі.