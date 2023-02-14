ТУ-160 «Білий лебідь» (посередині), також відомий під назвою Blackjack у звітах НАТО

Російський інженер, який працював на виробництві бомбардувальників Ту-160, втік до США і готовий ділитися інформацією з американською розвідкою в обмін на притулок. Про це повідомляє Yahoo News, посилаючись на звіт митної та прикордонної служби.

Російський військовий інженер бомбардувальників прибув до південно-західного кордону США наприкінці грудня, попросивши притулку, в обмін запропонувавши розкрити військові таємниці Росії, до яких він мав доступ.

Чоловік разом із родиною прибув на броньованому позашляховику та попросив дозволу на територію США, оскільки побоювався переслідувань за участь у протестах проти Путіна на підтримку ув’язненого російського дисидента Алєксєя Навального. Потім він сказав прикордонникам, що має інформацію, важливу для уряду США.

Він сказав, що був інженером-конструктором і що «його минула робота з 2018 по 2021 рік полягала у створенні військового літака "Білий лебідь" на авіаційному заводі Туполєва в місті Казань».

ТУ-160 «Білий лебідь», також відомий під назвою Blackjack у звітах НАТО, є передовим стратегічним бомбардувальником на озброєнні Росії, який також використовувався для тактичних авіаударів під час війни в Україні.

Журналісти кажуть, що «незвичайним і, можливо, безпрецедентним» є те, що в звіті прикордонників міститься повне ім’я та детальна інформація про шукача притулку, та відмітки про військові таємниці. Yahoo News не розголошує його ім’я чоловіка та інформацію про те, куди він прибув і подав заяву про надання притулку, після того, як кілька чиновників висловили занепокоєння щодо безпеки чоловіка. Згідно з трьома офіційними джерелами в уряді США, чиновники вже мали кілька секретних брифінгів, які, здається, містили інформацію про цю саму людину. Вважається, що інженер перебуває в США, і його досі допитують офіційні особи США.