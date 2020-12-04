Український військовослужбовець дістав поранення від кулі російського снайпера у районі Світлодарська на Донеччині. Про це у п’ятницю, 4 грудня, повідомила українська делегація у ТКГ.

«Сьогодні о 10:46 у районі населеного пункту Луганське (Світлодарськ) внаслідок вогню снайпера отримав поранення один український військовослужбовець», – йдеться у повідомленні делегації.

Як уточнює штаб ООС, воїна евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я середньої тяжкості.

Штаб також повідомив, що російські окупанти обстріляли із мінометів різного калібру українські позиції неподалік Водяного .

Нагадаємо, що 24 листопада ворожий снайпер у передмісті Авдіївки Донецької області поранив військовослужбовця операції Об’єднаних сил. Поранений солдат перебував у важкому стані. Пізніше цього ж дня солдат помер.