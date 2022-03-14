20-річний Ніколай Польщіков заздрить тим солдатам, які відкупилися від війни

20-річний полонений російський солдат-строковик Ніколай Польщіков звернувся до батьків, чиї діти служили чи вже служать у російському війську, та попросив їх забрати з України. Про це він заявив під час брифінгу 14 березня. За його словами, він зараз заздрить тим солдатам, які відкупилися від війни: заплатили командуванню, щоб лишитися в Росії.

«Не відправляйте своїх синів сюди, бо тут відбуваються дуже страшні речі, про які вам не кажуть. Тут дарма гинуть наші солдати, наші товариші, ваші діти, сини. Батьки, які дізнаються, що їхні діти зараз тут перебувають, чи вже знають: не втрачайте можливість, намагайтеся забирати нас звідси, бо війна тут не потрібна. Я не бачу жодного сенсу в цій війні. Тут Збройні сили України намагаються захистити свою країну. Ми увірвалися в їхній дім, як фашисти, не знаючи цілі та завдань. Нас просто, як м’ясо, кинули. Нас просто вбивають», – сказав Польщіков.

Також він закликав президента Росії Владіміра Путіна припинити війну в Україну: «Товарише президента РФ, я не знаю, для чого ви кажете, що тут немає строковиків. Зараз біля мене сидять четверо моїх товаришів, які через вашу забаганку вчиняють тут злочини. […] Я вважаю, що ви – помиляєтеся і винні в цьому. Я прошу вас все це закінчити».

Загалом у брифінгу взяли участь п’ятеро строковиків. Додамо, що Владімір Путін заперечував участь строковиків у війні проти України, проте 9 березня Міноборони офіційно підтвердило протилежне. Тоді у відомстві запевнили, що усі солдати строкової служби «вже виведені на територію РФ».