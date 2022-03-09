Росія вперше визнала, що відправляє в Україну строковиків
Міністерство оборони Росії вперше офіційно визнало участь строковиків у війні в Україні.
Відповідна заява прозвучала на офіційному брифінгу військового відомства держави-агресорки у середу, 9 березня, на 14-й день від початку широкомасштабної війни Росії проти України.
У відомстві запевнили, що усі солдати строкової служби «вже виведені на територію РФ».
Зауважимо, що буквально напередодні президент Росії Владімір Путін у привітанні з міжнародним жіночим днем категорично заперечував участь російських призовників у військовій кампанії в Україні.
«У бойових діях не беруть участі і не братимуть участі солдати, які проходять строкову службу. Не проводитиметься і додатковий заклик резервістів із запасу», – запевнив агресор.
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