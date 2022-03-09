Полонені російські строковики, які воювали проти України

Міністерство оборони Росії вперше офіційно визнало участь строковиків у війні в Україні.

Відповідна заява прозвучала на офіційному брифінгу військового відомства держави-агресорки у середу, 9 березня, на 14-й день від початку широкомасштабної війни Росії проти України.

У відомстві запевнили, що усі солдати строкової служби «вже виведені на територію РФ».

Зауважимо, що буквально напередодні президент Росії Владімір Путін у привітанні з міжнародним жіночим днем категорично заперечував участь російських призовників у військовій кампанії в Україні.

«У бойових діях не беруть участі і не братимуть участі солдати, які проходять строкову службу. Не проводитиметься і додатковий заклик резервістів із запасу», – запевнив агресор.

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