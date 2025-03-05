Винищувач здійснив три послідовних прольоти безпосередньо біля французького безпілотника

Російський винищувач Су-35 небезпечно приблизився до французького безпілотника, який вів спостереження в міжнародному повітряному просторі над східним Середземномор'ям. Про це повідомив у вівторок, 4 березня, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Відомо, що інцидент трапився ще у неділю, 2 березня. Французький безпілотник тоді виконував спостережну місію в районі східного Середземномор’я, коли поруч опинився російський Су-35. Винищувач здійснив три послідовних прольоти безпосередньо біля французького безпілотника, що могло призвести до втрати контролю над БпЛА.

Dimanche, un avion de chasse SU-35 russe a adopté un comportement dangereux à l’égard d’un drone Reaper français, en mission de surveillance dans l’espace aérien international au dessus de la Méditerranée orientale.



Trois passages successifs à grande proximité, qui auraient pu… pic.twitter.com/sAmMBNNjyU — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) March 4, 2025

За даними міністра, це свідчить про намір росіян обмежити свободу пересування у загальних повітряних просторах. Він наголосив, що це була «навмисна, непрофесійна і агресивна дія, яка є неприйнятною».

«Франція продовжуватиме діяти для захисту свободи навігації в міжнародних повітряних і морських просторах», – додав Лекорню у дописі.

Нагадаємо, у травні 2023 року російський винищувач створив аварійну ситуацію з польським літаком над Чорним морем.