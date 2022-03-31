Уродженець Херсонщини, який пішов служити в російську армію, зараз повернувся на рідну землю загарбником. Він домовився з своїми командирами, щоб вивезти маму з окупованого міста, але вона відмовилась. Про це повідомила СБУ, яка перехопила їхню розмову.

СБУ повідомила, що 31-річний Вадим Войцешко народився на Херсонщині, але згодом пішов служити в російську армію. Зараз він повернувся на рідну землю уже як загарбник. У місті, де він виріс і яке зараз окуповане росіянами, досі живе його мама, яку він хотів вивезти за кордон. Очевидно, що в Росію.

Він домовився з командирами, які погодились організувати для цього окрему спецоперацію, але коли російські військові прийшли до жінки, вона відмовилась від «порятунку».

СБУ перехопила розмови військового з мамою. Він запитав у неї, чому вона не поїхала, на що жінка відповіла: «А як я виїду, як я, мабуть, під прицілом сиджу?»

Військовий розізлився, бо він організував усе, щоб її вивезли з міста, а вона цим знехтувала.

«Ти просто не бачив, як нас тут брали. Ти не бачив. Я була перелякана до смерті. Мене трусило два дні, нас брали, то пів шостої ще не було», – каже жінка.

«Дітям всім привіт, я їх дуже люблю, але в мене тут чоловік лежить. Хай мене зрозуміють правильно. Скажеш Вадічок дітям, що тут батько сам лежить, я його не залишу. Я тоді не зможу до нього приїхати», – сказала мати та відмовилась від «порятунку» ворожих військ.

Нагадаємо, що СБУ постійно перехоплює розмови росіян з рідними. Російські військові постійно скаржаться на байдуже ставлення керівництва, відсутність їжі, матеріального забезпечення, наголошуючи, що «їх просто кинули», а також, що Росія використовує їх як гарматне м'ясо.

За даними розвідки, уже навіть російські генерали не хочуть продовження війни з Україною.

За час війни з Україною Росія втратила уже понад 17,3 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.