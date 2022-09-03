Державним компаніям російської федерації доведено нові норми підбору «добровольців» на війну

Російська державна компанія «российские железные дороги» має знайти серед своїх цивільних працівників до 10 тис. «добровольців» для участі у війні проти України. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні за 3 вересня.

«Державним компаніям російської федерації доведено нові норми підбору «добровольців» на війну. Так, компанія «российские железные дороги» отримала рознарядку на пошук серед цивільних працівників до 10 тисяч нових кандидатів на короткостроковий контракт», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що нещодавно у розвідці повідомляли, що Росія з початку липня не може сформувати новий танковий батальйон у Нижньогородській області РФ, оскільки там майже ніхто не хоче підписувати контракт.

Водночас за даними розвідників, у Московській та Ленінградській областях держави-терориста Росії посилюється так звана прихована мобілізація, оскільки сили з інших регіонів виснажуються. Чоловікам призовного віку пропонують підписати контракти «добровольців» на термін від 3 до 12 місяців, мотивуючи грошима.

Як інформував ZAXID.NET, нещодавно президент Росії і воєнний злочинець Владімір Путін підписав указ, яким зобов’язав збільшити армію Росії на 137 тис. військовослужбовців – до 1,15 млн особового складу.