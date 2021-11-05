У Берліні за нез’ясованих обставин загинув другий секретар посольства Росії. Про це у п’ятницю, 5 листопада, повідомило німецьке видання Der Spiegel.

Як йдеться у публікації, поліція виявила тіло 35-річного чоловіка ще вранці 19 жовтня на тротуарі перед будівлею дипмісії. Реанімувати його не вдалося. На думку слідства, чоловік упав з одного з верхніх поверхів посольства.

За інформацією видання, тіло вже передали Росії. У російському посольстві виданню заявили про «трагічну подію», яка не коментується з «етичних міркувань». Оскільки загиблий мав дипломатичний статус, німецька прокуратура не змогла розслідувати смерть.

Згідно з офіційним списком дипломатів, загиблого було акредитовано при посольстві в Берліні з літа 2019 року. Служби безпеки ФРН не виключають, що він був співробітником ФСБ під прикриттям і був пов’язаний із високопоставленим генералом спецслужби.

Видання The Insider та Bellingcat, посилаючись на аналіз відкритих джерел, стверджують, що померлим є Кирило Жало, син заступника начальника Управління захисту конституційного устрою та боротьби з тероризмом (відомого як Друга служба ФСБ) генерал-лейтенанта Олексія Жало.

За даними журналістського розслідування, проведеного спільно Spiegel, The Insider, Bellingcat та CNN, саме співробітники Другої служби ФСБ були причетні до отруєння влітку минулого року «Новачком» опозиційного політика Олексія Навального.

Раніше Кирило Жало працював третім секретарем Постійного представництва РФ при міністерстві оборони у Відні, а до Берліна його перевели 19 червня 2019 року, за два місяці до вбивства громадянина Грузії чеченського походження Зелімхана Хангошвілі. Кілер Вадим Красіков під час підготовки до вбивства Хангошвілі неодноразово відвідував офіс антитерористичного центру ФСБ, що підпорядковується Другій службі, заступником голови якої є Жало-старший.

«Можливо, переведення Кирила Жала до посольства в Берліні було просто збігом, але німецькі прокурори стверджували, що Красіков не міг діяти без певної підтримки на місцях, оскільки він прибув із Варшави до Берліну всього за кілька годин до вбивства і не мав часу, щоб організувати детальне планування маршруту евакуації, електровелосипед та електросамокат, які відіграли вирішальну роль у плані вбивства», — пише видання.

Як інформував ZAXID.NET, громадянина Грузії чеченського походження Зелімхана Хангошвілі застрелили в центрі Берліна 23 серпня 2019 року.

Хангошвілі був польовим командиром під час другої чеченської війни. Влада Росії оголосила його в розшук за звинуваченням у тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як в 2015 році на нього в Грузії було здійснено черговий замах. Вбивцю Хангошвілі затримали в Берліні того ж дня. Ним виявився чоловік з російським паспортом, на ім'я Вадима Соколова.

Після цього Німеччина оголосила про висилку двох співробітників посольства РФ, заявивши, що Росія не зробила достатнього сприяння в розслідуванні злочину. За даними ЗМІ, вислані дипломати виявилися співробітниками російської розвідки.

Німецька прокуратура наголосила, що багато фактів говорять про те, що вбивство було виконано на замовлення російської або чеченської влади.

Пізніше працівники українських спецслужб допомогли підтвердити, що вбивця чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі «Вадим Соколов» насправді є пов’язаним з ФСБ громадянином Росії Вадимом Красіковим.