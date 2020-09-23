Олексія Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною 20 серпня

Російського політика Олексія Навального, якого отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новичок», виписали з німецької клініки Charite. Він пробув там понад місяць.

У прес-релізі клініки йдеться, що Навального виписали 22 вересня. Медики стверджують, що стан політика покращився настільки, що дало змогу виписати його із лікарні. Вони вважають, що він зможе повністю поправитися, однак наголошують, що наслідки отруєння проявлятимуться у майбутньому.

Загалом він там провів у берлінській клініці 32 дні, із яких 24 – у палаті інтенсивної терапії.

Олексія Навального отруїли 20 серпня, того ж дня він впав у кому. 22 серпня його вивезли на лікування до Німеччини. 7 вересня Олексій Навальний вийшов з коми, а 19 вересня він вперше з моменту отруєння самостійно створив допис у соцмережі.

Німецькі експерти знайшли в крові Навального нервово-паралітичну бойову отруту «Новичок», а саме – її удосконалений тип. Пізніше цю ж отруту виявили в організмі Навального експерти з Франції та Швеції.