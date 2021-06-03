Ігор Шувалов довгий час керував інформаційною політикою телеканалу «Інтер»

Українські прикордонники в аеропорту «Бориспіль» відмовили у в’їзді російському політтехнологу Ігорю Шувалову. Про недопуск політтехнолога повідомила 3 червня Державна прикордонна служба. Агенція «Інтерфакс-Україна» у свою чергу повідомила, що йдеться про Ігоря Шувалова.

«Громадянин РФ Ш. 1969 року летів в Україну авіарейсом з Дубая. Під час паспортного контролю пасажирів літака співробітники Державної прикордонної служби України встановили, що стосовно цієї особи є доручення державних органів, що забороняє йому в'їзд в Україну», – зазначено в повідомленні.

За наявною інформацією, ця людина раніше співпрацювала з одним з українських телеканалів і є російським політтехнологом. Прикордонники відмовили йому в пропуску й повернули зворотним рейсом.

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в Держприкордонслужбі, йдеться про російського політтехнолога Ігоря Шувалова.

Раніше Ігор Шувалов працював заступником директора з розвитку компанії НІС («Національні інформаційні системи»), яка створює новини для телеканалу «Інтер». Фактично Шувалов упродовж багатьох років відповідав за інформаційну політику цього телеканалу. Це призвело до того, що роботу «Інтера» блокували активісти з вимогою звільнити Шувалова. Зрештою на початку вересня 2016 року «Інтер» звільнив Шувалова.

В травні 2017 року Ігоря Шувалова видворили з України і заборонили йому в'їзд у країну на п'ять років. однак у квітні 2019 року цю заборону скасував суд.