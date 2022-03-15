За відповідне ухвалу проголосували 216 делегатів з 219 присутніх

Парламентська асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на своєму засіданні у вівторок, 15 березня, ухвалила рішення про виключення держави-агресорки зі свого складу, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору. Про це повідомляє «Європейська правда».

За відповідне ухвалу проголосували 216 делегатів, проти – 0, утрималися – 3.

Як повідомляється, під час розгляду резолюції надійшло повідомлення про те, що Росія, зрозумівши неуникність свого виключення, сама подала до Страсбурга заяву про свій вихід.

«Але це не зупиняє наші плани, не перериває процедуру», – прокоментував російську заяву президент ПАРЄ.

В ухваленому документі ПАРЄ рекомендує припинити членство РФ у Раді Європи через несумісність її дії з принципами організації. З огляду на те, що РФ до кінця цього року формально лишається учасником організації – ПАРЄ просить пришвидшити розгляд позовів проти Росії в Європейському суді з прав людини.

Попри вихід Росії з організації, ПАРЄ задекларувала прагнення продовжити підтримку недержавних інституцій, які протидіють диктатурі російського диктатора Владіміра Путіна. Рада Європи і надалі підтримуватиме та взаємодіятиме з правозахисниками, демократичними силами, вільними ЗМІ та незалежним громадянським суспільством у Росії.

Крім того, як повідомляється ПАРЄ закликала усі держави, що лишилися в організації після вигнання Росії, «розглянути можливість збільшення їхньої допомоги Україні в її зусиллях з посилення захисту своєї території, включаючи її повітряний простір, щоб зменшити людські втрати та трагічні гуманітарні наслідки загарбницької війни з боку Росії».

Зазначається, що усі поправки, які стосуються створення безпольотної зони, надання Україні військової допомоги, початково планувалось відхилити. Це обгрунтовували тим, що, мовляв, Рада Європи не опікується безпековими питаннями. Однак після тривало дискусії асамблея також підтримала компромісну формулу.

Крім цього, ПАРЄ одноголосно ухвалила поправку про те, щоби офіційно визнати Придністров’я зоною російської окупації.

За Статутом Ради Європи юридично припинення членства відбудеться лише у кінці поточного фінансового року, тобто 31 грудня.

Нагадаємо, із першого дня війни, 24 лютого, Україна просить європейських партнерів та блок НАТО забезпечити no-fly zone над Україною, аби Росія не могла наносити авіаційні удари по цивільному населенню. Закриття неба означає, що небо патрулюється військовою авіацією і охороняється системами ППО. Коли небо закрите, то всі військові літаки, які залітають у закриту зону, – збиваються.

Парламентська асамблея Ради Європи – це консультаційний орган, який складається з парламентарів усіх держав-членів Ради Європи. Представники ПАРЄ складають доповіді про діяльність європейських країн, політиків, громадських організацій, а також приймають резолюції (рішення) для вирішення тих чи інших проблем. Асамблея є одним із найголовніших статутних органів Ради Європи, голова якої змінюється щорічно.