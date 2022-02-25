Комітет міністрів Ради Європи призупинив право Російської Федерації бути представленою у двох органах – у Комітеті міністрів та у ПАРЄ. Відповідне рішення ухвалили у п’ятницю, 25 лютого, повідомляє «Європейська правда».

Таке рішення Комітет міністрів Ради Європи ухвалив через агресію Росії проти України.

«Відповідно до статуту Ради Європи, Комітет міністрів припинив право РФ на представництво в Комітеті міністрів і в Парламентській асамблеї, з негайним набуттям чинності цим рішенням, внаслідок збройного нападу Російської Федерації на Україну», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це рішення не означає повноцінного виключення РФ із Ради Європи. Росія юридично лишається членом Ради Європи і учасницею відповідних конвенцій.

Раніше Росія попереджала, що у разі накладання на неї будь-яких санкцій вона сама вийде зі складу Ради Європи. Однак, як повідомляє «Громадське», голова російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Петро Толстой обурився таким рішенням.

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