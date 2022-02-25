Європа готується заморозити активи Путіна і Лаврова

Євросоюз готується заморозити активи президента Росії Володимира Путіна та його міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Про це повідомляє видання Financial Times.

Міністри закордонних справ Євросоюзу планують затвердити ​​пакет санкцій після обіду. Пакет також включатиме низку обмежень проти російських банків і російської промисловості, повідомляють джерела.

Водночас ЄС вирішив не забороняти в’їзд Путіну і Лаврову, щоб у такий спосіб підтвердити свою готовність залишити відкритими символічні дипломатичні можливості.

Це питання обговорювалося лідерами Євросоюзу пізно в четвер, і більшість з них висловилася за цю ідею.

Раніше ЄС узгодив пакет санкцій проти Росії через початок масштабної агресії проти України.

Санкції введуться проти фінансового, енергетичного сектору, транспортної сфери, експортного контролю та у візовій політиці. Фінансові санкції закриють Росії доступ до найважливіших ринків капіталу.