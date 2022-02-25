Євросоюз готується заморозити активи Путіна і Лаврова, – ЗМІ
Більшість лідерів країн ЄС підтримали персональні санкції проти Путіна і Лаврова
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Євросоюз готується заморозити активи президента Росії Володимира Путіна та його міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Про це повідомляє видання Financial Times.
Міністри закордонних справ Євросоюзу планують затвердити пакет санкцій після обіду. Пакет також включатиме низку обмежень проти російських банків і російської промисловості, повідомляють джерела.
Водночас ЄС вирішив не забороняти в’їзд Путіну і Лаврову, щоб у такий спосіб підтвердити свою готовність залишити відкритими символічні дипломатичні можливості.
Це питання обговорювалося лідерами Євросоюзу пізно в четвер, і більшість з них висловилася за цю ідею.
Раніше ЄС узгодив пакет санкцій проти Росії через початок масштабної агресії проти України.
Санкції введуться проти фінансового, енергетичного сектору, транспортної сфери, експортного контролю та у візовій політиці. Фінансові санкції закриють Росії доступ до найважливіших ринків капіталу.