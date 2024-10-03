Серед кімнатних рослин також є справжні синоптики

Завдяки здатності рослин пристосовуватись до змін навколошнього середовища і погодніх умов, вони можуть бути непоганими синоптиками. І у вашому домі теж можуть бути вазони з такими здібностями.

Як кімнатні квіти передбачають погоду

Серед кімнатних рослин також є справжні синоптики, пише ТСН. Тож варто уважніше придивитися до таких квітів:

Алоказія та монстера – ці тропічні рослини пророкують настання дощів, скидаючи зайву вологу, щоб не відбулося загнивання коренів. Тому перед негодою на листі можна побачити прозорі крапельки води, навіть якщо погода все ще стоїть сонячна.

Індійська канна – ще одна тропічна рослина, на листі якої з'являється волога перед дощем.

Бальзамін – у цієї рослини все навпаки. Коли на її стеблах видно крапельки води, отже, день буде сонячним, сухим і теплим.

Кипарисовик, кімнатні сорти троянд – значно посилюють аромат квітів перед тим, як має піти дощ.