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5 травня УГКЦ та ПЦУ святкуватимуть Воскресіння Христове

У неділю, 5 травня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Воскресіння Христове. ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Рівного: Свято-Покровський Кафедральний Собор (вул. Соборна, 6) 2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері 08:00 – літургія

17:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових 3 травня. Велика П’ятниця 08:00 – постові богослужіння. Літургія не звершуватиметься

17:00 – вечірня з винесенням святої Плащаниці 4 травня. Велика Субота 08:00 – літургія, сповідь і причастя

20:00 – читання Діянь Святих Апостолів

23:30 – полуношниця 5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 00:00 – рання та літургія

16:00 – вечірнє богослужіння Свято-Воскресенський кафедральний собор (вул. Соборна, 39) 2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері 8:00 – літургія св. Василія Великого. Сповідь

17:00 – вечірнє богослужіння з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових 3 травня. Велика П’ятниця 08:00 – ранкове богослужіння. Літургія не звершуватиметься

15:00 – винесення святої Плащаниці

18:00 – обхід з Плащаницею довкола храму 4 травня. Велика Субота 7:00 – літургія св. Василія Великого. Сповідь

13:00-21:00 – освячення пасок

23:00 – Пасхальне богослужіння 5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 05:00-08:00 – освячення пасок

16:00 – вечірнє богослужіння Свято-Троїцька церква (вул. Басівкутська, 60) 2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері 17:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових 3 травня. Велика П’ятниця 15:00 – вечірня з виносом святої Плащаниці 4 травня. Велика Субота 7:00 – Єрусалимська Рання. Часи. Літургія за чином св. Василія Великого

15:00, 17:00, 19:00 – освячення пасхальних кошиків

23:30 – Пасхальна Рання 5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 03:00 – Пасхальні часи. Літургія за чином св. Іоана Золотоустого

05:00 – освячення пасхальних кошиків

17:00 – Пасхальна Вечірня Свято-Софійська Парафія ПЦУ (вул.Ювілейна, 1) 2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері 07:30 – літургія. Спомин Тайної Вечері. Сповідь

16:45 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових 3 травня. Велика П’ятниця 15:00 – винесення святої Плащаниці 4 травня. Велика Субота 05:00 – Єрусалимська Рання. Літургія

12:00-21:00 – освячення пасок

21:00 – читання Діянь Святих Апостолів

23:00 – полуношниця 5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 05:30 – Пасхальна рання. Літургія й освячення пасок Церква Св. Миколая УГКЦ (вул. Гоголя, 14) 2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері 08:00 – сповідь

09:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого

17:30 – Молитва матерів

18:00 – рання Страстей Господніх 3 травня. Велика П’ятниця 17:00 – Великі Часи. Вечірня з винесенням Плащаниці 4 травня. Велика Субота 09:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого. Сповідь

17:00 – освячення пасок 5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень 06:30 – надгробне

07:00 – Пасхальна рання

08:00 – літургія св. Йоана Золотоустого, освячення пасок.

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