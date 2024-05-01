Розклад святкових богослужінь у храмах Рівного на Страсний тиждень і Великдень
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У неділю, 5 травня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Воскресіння Христове.
ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Рівного:
Свято-Покровський Кафедральний Собор (вул. Соборна, 6)
2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 08:00 – літургія
- 17:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових
3 травня. Велика П’ятниця
- 08:00 – постові богослужіння. Літургія не звершуватиметься
- 17:00 – вечірня з винесенням святої Плащаниці
4 травня. Велика Субота
- 08:00 – літургія, сповідь і причастя
- 20:00 – читання Діянь Святих Апостолів
- 23:30 – полуношниця
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 00:00 – рання та літургія
- 16:00 – вечірнє богослужіння
Свято-Воскресенський кафедральний собор (вул. Соборна, 39)
2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 8:00 – літургія св. Василія Великого. Сповідь
- 17:00 – вечірнє богослужіння з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових
3 травня. Велика П’ятниця
- 08:00 – ранкове богослужіння. Літургія не звершуватиметься
- 15:00 – винесення святої Плащаниці
- 18:00 – обхід з Плащаницею довкола храму
4 травня. Велика Субота
- 7:00 – літургія св. Василія Великого. Сповідь
- 13:00-21:00 – освячення пасок
- 23:00 – Пасхальне богослужіння
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 05:00-08:00 – освячення пасок
- 16:00 – вечірнє богослужіння
Свято-Троїцька церква (вул. Басівкутська, 60)
2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 17:00 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових
3 травня. Велика П’ятниця
- 15:00 – вечірня з виносом святої Плащаниці
4 травня. Велика Субота
- 7:00 – Єрусалимська Рання. Часи. Літургія за чином св. Василія Великого
- 15:00, 17:00, 19:00 – освячення пасхальних кошиків
- 23:30 – Пасхальна Рання
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 03:00 – Пасхальні часи. Літургія за чином св. Іоана Золотоустого
- 05:00 – освячення пасхальних кошиків
- 17:00 – Пасхальна Вечірня
Свято-Софійська Парафія ПЦУ (вул.Ювілейна, 1)
2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 07:30 – літургія. Спомин Тайної Вечері. Сповідь
- 16:45 – рання з читанням 12-ти Євангелій Страстей Христових
3 травня. Велика П’ятниця
- 15:00 – винесення святої Плащаниці
4 травня. Велика Субота
- 05:00 – Єрусалимська Рання. Літургія
- 12:00-21:00 – освячення пасок
- 21:00 – читання Діянь Святих Апостолів
- 23:00 – полуношниця
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 05:30 – Пасхальна рання. Літургія й освячення пасок
Церква Св. Миколая УГКЦ (вул. Гоголя, 14)
2 травня: Великий Четвер. Страсті. Спомин Тайної Вечері
- 08:00 – сповідь
- 09:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого
- 17:30 – Молитва матерів
- 18:00 – рання Страстей Господніх
3 травня. Велика П’ятниця
- 17:00 – Великі Часи. Вечірня з винесенням Плащаниці
4 травня. Велика Субота
- 09:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого. Сповідь
- 17:00 – освячення пасок
5 травня. Світле Христове Воскресіння. Великдень
- 06:30 – надгробне
- 07:00 – Пасхальна рання
- 08:00 – літургія св. Йоана Золотоустого, освячення пасок.