Міністри закордонних справ Руанди та ДР Конго – Олів'є Ндухунгірехе та Тереза Кайіквамба Вагнер – з держсекретаром США Макро Рубіо (на фото – посередині)

Руанда і Демократична Республіка Конго у Вашингтоні підписали мирну угоду. Договір уклали міністри закордонних справ обох африканських країн за посередництва США і Катару. Про це повідомила газета Wall Street Journal в п’ятницю, 27 червня.

Як йдеться, Руанда і Конго домовилися «негайно і беззастережно припинити будь-яку державну підтримку недержавних збройних угруповань» на сході Конго і працювати над їх «роз’єднанням, роззброєнням та примиренням».

Документ передбачає реалізацію домовленостей, досягнутих у 2024 році, зокрема – виведення руандійських військ зі східної частини ДР Конго протягом 90 днів. Також Кіншаса і Кігалі запустять регіональну програму економічної інтеграції.

«Руанда і Конго – це трохи не моя компетенція, тому що я не дуже багато про це знав. Я знав одне, що вони воювали багато років з мачете», – сказав президент США Дональд Трамп.

Він додав, що багаторічні бої між країнами призвели до переміщення незліченної кількості людей і забрали життя тисяч людей. Нині, за словами Трампа, «насильству і руйнуванню приходить кінець, і весь регіон починає нову главу надії й можливостей».

Окрім припинення багаторічного конфлікту, цей пакт між Руандою та ДР Конго може відкрити шлях для мільярдних інвестицій західних компаній і надати США доступ до критично важливих корисних копалин Конго. Ідеться про тантал, золото, кобальт, мідь, літій та інші корисні копалини.

Водночас повстанці M23, які воюють на сході ДР Конго, заявили, що угода не буде для них обов’язковою, адже вони не брали участі у переговорах.

Війна між Конго та Руандою

Багаторічний збройний конфлікт між африканськими країнами сягає своїм корінням геноциду 1994 року в Руанді, під час якого етнічні хуту вбили понад мільйон людей – переважно етнічних тутсі.

Руанда і «Рух 23 березня» (M23) заявляли, що захищають інтереси тутсі, які є етнічною меншиною в Конго від «Демократичних сил за звільнення Руанди» – бойової групи, пов’язаної з хуту. Водночас справжніми цілями руандійських повстанців може бути захоплення східних регіонів ДР Конго, на територіях яких розміщені золото, кобальт, тантал та інші корисні копалини.

Попри численні докази, Руанда заперечує, що підтримує M23. Вона також звинувачує конголезький уряд у підтримці ополчення хуту. Конго ці звинувачення відкидає.

У 2024 році Руанда відправила понад 4 000 військових через кордон на підтримку повстанців М23. За даними ООН, руандійці мали сучасну зброю, що дало М23 перевагу на полі бою для захоплення двох найбільших міст східного Конго і територій, багатих на корисні копалини.

Уже у 2025 році в боях між повстанцями М23 та армією Конго загинуло понад 7 000 людей, а понад пів мільйона були змушені покинути свої домівки.