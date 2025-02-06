Ув'язнені чоловіки втікають з охопленої вогнем тюрми Мунзензе. 27 січня 2025 рік

Понад 160 жінок були зґвалтовані, а потім спалені живцем під час втечі ув’язнених чоловіків з в’язниці в місті Гома в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Про це в середу, 5 лютого, повідомила BBC з посиланням на внутрішній документ ООН, а також The Guardian.

Зазначається, що близько 4 тис. ув’язнених втекли з в’язниці Мунзензе в Гомі 27 січня після того, як бойовики повстанського угрупування «Рух 23 березня» (М23) захопили місто.

За словами заступниці очільника миротворчої місії ООН у Гомі Вівіан ван де Перре, звільнені з в’язниць чоловіки напали на ув’язнених жінок у їхньому крилі тюрми, а потім її підпалили.

У звіті зазначається, що від 165 до 167 жінок зазнали нападів з боку чоловіків-ув’язнених під час втечі. Більшість постраждалих жінок загинули.

«Миротворці ООН не змогли відвідати в'язницю для подальшого розслідування через обмеження, накладені повстанцями “М23”, а це означає, що особи злочинців залишаються невстановленими», – ідеться в повідомленні.

Що відбувається в ДР Конго

Відносини між Конго та Руандою загострилися в січні 2021 року, коли повстанці «Руху 23 березня» (М23) розпочали активні бойові дії на сході ДР Конго.

Повстанський рух виник унаслідок тривалого геноциду 1994 року в Руанді. Бойовики заявляли, що захищають інтереси конголезьких тутсі, які є етнічною меншиною. Водночас справжніми цілями руандійських повстанців може бути захоплення східних регіонів ДР Конго, на територіях яких розміщені золото, кобальт, тантал та інші корисні копалини.

У січні 2025 року повстанське угруповання «Рух 23 березня» (M23), підтримуване Руандою, значно активізувалося. Повстанці захопили місто Гома на сході Демократичної Республіки Конго. Попри численні докази, Руанда заперечує, що підтримує M23.

За даними ООН, під час бойових дій в Гомі загинуло щонайменше 2900 людей. Минулого тижня повстанці оголосили про припинення вогню з гуманітарних міркувань. Як стверджують джерела BBC, М23 розпочало новий наступ, захопивши шахтарське місто Ньябібве. Місто розташоване приблизно за 100 км від Букаву – другого за величиною міста на сході Конго.