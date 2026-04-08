Великодній рушник – це не просто прикраса кошика, а важливий символ свята, який поєднує традиції, духовний зміст і практичність. Обираючи рушник, слід звернути увагу на матеріал, якість вишивки та символіку, адже він може стати родинною реліквією на багато років.

Традиційні великодні рушники вишивали спеціально до свята. Майстрині розпочинали роботу з молитви та у гарному настрої. Ба більше, роботу починали в четвер та після посту. Це було важливо для правильної енергетики виробу.

Для рушників обирали найкращі матеріали – від вибіленого полотна до шовкових та шерстяних ниток. Навіть голки для вишивки ретельно берегли. А от розміри рушників могли бути будь-якими. В середньому, ширина сягала до 30 сантиметрів, а довжина – до 70 сантиметрів. Існує також повір’я, що всі заміри мають рівно ділитися на сім.

Також раніше полотно для рушника ніколи не різали, щоб не обірвати цю нескінченність. Його обережно розривали руками. Краї прикрашали бахромою, мереживом, китицями тощо.

Яким має бути великодній рушник?

Якщо ви обираєте великодній рушник, зверніть увагу на такі деталі:

Тканина має бути натуральною. В ідеалі – домоткане полотно, хоча льон та бавовна теж підходять. Синтетика, навпаки, менш довговічна і не відповідає класичним уявленням про великодній рушник. Якісь вишивки – один із головних критеріїв вибору. Нитки не повинні линяти, а сама робота має бути акуратною навіть із виворітного боку, без великої кількості вузлів та довгих ниток.

Традиційно вишивка займає менше чверті полотна та розміщена відносно центру. За традицією вважається, що все інше – місце бога. Також великодні рушники зазвичай вишивають хрестиком, додаючи тематичну вишивку та символіку.

Найчастіше на рушниках зображають:

Хрест – символ воскресіння. Писанки – знак нового життя. Виноград – достаток і родинний добробут. Квіти – красу та відродження. Напис «Христос Воскрес».

Окрім знаків, раніше для вишивання використовувати переважно червоні і чорні кольори. Червоний – колір потойбічного світу, а чорний – життя та захисту. Проте все частіше використовують і яскраві барвисті нитки, наприклад жовті, блакитні чи зелені.

Яким має бути розмір рушника?

Рушник має повністю накривати великодній кошик, тому його розмір обирають відповідно до габаритів великоднього кошика.

За матеріалами Flovi, «Вечорниці» та «Етнохата».