Великодній рушник – це не лише декоративний елемент, а й символічна річ, яку часто використовують багато років. Саме тому важливо правильно доглядати за тканиною та вишивкою, щоб зберегти вигляд рушника. ITVMG розповідає, як правильно прати великодній рушник.

Як вивести плями від воску та вина?

Під час освячення в церкві на рушнику часто залишаються краплі воску, які потрібно прибрати. Важливо не намагатися віддерти віск нігтями, адже так ви просто пошкодите волокна тканини.

Як прибрати віск:

Покладіть рушник між двома шарами чистого паперового рушника або серветок. Попрасуйте це місце гарячою праскою. Завдяки теплу весь віск вбереться в папір. Якщо залишиться жирна пляма, обробіть її засобом для миття посуду перед пранням.

Плями від вина чи соку слід виводити одразу, використовуючи кисневі засоби для делікатних тканин. Але ці засоби повинні бути без хлору.

Як правильно прати рушник?

Щоб вишивка не втратила колір, а полотно не деформувалося, слід дотримуватися кількох основних правил:

Прати тільки вручну. Температура води не має перевищувати 30–35°C. Використовуйте рідкі гелі для делікатних тканин. Не тріть вишивку надто сильно. Додайте трохи оцту у воду для останнього ополіскування. Це допоможе зафіксувати колір ниток і додасть їм блиску.

Як зберігати рушник?

Коли свята закінчились, потрібно правильно сховати рушник до наступного року: