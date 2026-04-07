Причина часто криється у типових помилках, які можна допустити під час підготовки яєць

Іноді крашанки не завжди виходять рівномірно пофарбованими та акуратними. Причина часто криється у типових помилках, які можна допустити під час підготовки яєць і процесу фарбування. «РБК-Україна» розповідає, чому ж крашанки виходять негарними.

Помилки під час фарбування яєць

Брудна або жирна шкаралупа.

Навіть невидимий шар жиру заважає фарбі рівно лягати. Тому яйця потрібно мити з милом перед фарбуванням. Також їх можна протерти оцтом.

Неправильна підготовка барвника.

Колір може бути слабким або нерівномірним, якщо ви додали замало барвника або забагато воду у розчин.

Дотримуйтесь таких пропорцій:

Додавайте 1-2 столових ложки оцту. Дотримуйтеся пропорцій з інструкції.

Фарбування холодних або гарячих яєць.

Температура сильно впливає на результат. Не варто фарбувати яйця, які щойно дістали з холодильника або занадто гарячі після варіння. Яйця мають бути кімнатної температури, а після варіння дайте їм трохи охолонути.

Замало часу у фарбі

У результаті колір виходить блідим і невиразним. Інколи краще залишати яйця на 10-20 хвилин або більше.

Неправильне сушіння

Сушіть яйця лише на решітці або паперових рушниках, інакше колір стане тьмяним. Також не витирайте вже пофарбовані яйця, а дайте їм висохнути самостійно.