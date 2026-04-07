Нерівномірні і неакуранті: чому крашанки виходять негарними
Іноді крашанки не завжди виходять рівномірно пофарбованими та акуратними. Причина часто криється у типових помилках, які можна допустити під час підготовки яєць і процесу фарбування. «РБК-Україна» розповідає, чому ж крашанки виходять негарними.
Помилки під час фарбування яєць
Брудна або жирна шкаралупа.
Навіть невидимий шар жиру заважає фарбі рівно лягати. Тому яйця потрібно мити з милом перед фарбуванням. Також їх можна протерти оцтом.
Неправильна підготовка барвника.
Колір може бути слабким або нерівномірним, якщо ви додали замало барвника або забагато воду у розчин.
Дотримуйтесь таких пропорцій:
- Додавайте 1-2 столових ложки оцту.
- Дотримуйтеся пропорцій з інструкції.
Фарбування холодних або гарячих яєць.
Температура сильно впливає на результат. Не варто фарбувати яйця, які щойно дістали з холодильника або занадто гарячі після варіння. Яйця мають бути кімнатної температури, а після варіння дайте їм трохи охолонути.
Замало часу у фарбі
У результаті колір виходить блідим і невиразним. Інколи краще залишати яйця на 10-20 хвилин або більше.
Неправильне сушіння
Сушіть яйця лише на решітці або паперових рушниках, інакше колір стане тьмяним. Також не витирайте вже пофарбовані яйця, а дайте їм висохнути самостійно.