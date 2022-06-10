За словами мера, траву мають покосити, якщо її висота перевищує 10 см

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків з лінійкою перевіряв висоту трави на міських газонах перед тим, як доручити комунальникам покосити. Висоту трави мер із чиновниками міряли вранці 10 червня під час щотижневої перевірки міста, яку сам Марцінків називає «чорною п’ятницею». Раніше Марцінків заявляв, що комунальники самі мають міряти висоту трави, щоб знати, чи пора її косити.

Про незвичну перевірку газонів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив у п’ятницю, 10 червня, на своїй сторінці у Facebook. Мер пояснив, що вимірював висоту трави на газонах, щоб її покосили. «Як п'ятниця? Та як все. Почалася з інспекції містом. Цього разу взяли з собою лінійку, щоб міряти траву. Бо по протоколу траву можуть не стригти, якщо вона нижча 10 см. Наміряли, тепер мусять стригти», – зазначив Руслан Марцінків.

За його словами, міська інспекція цього разу перевірила парк на вулиці Молодіжній, а також вулицю Хоткевича. Зазначимо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків проводить перевірки благоустрою міста щоп’ятниці, проїжджаючи по визначеному маршруту на велосипеді. Такі інспекції міський голова називає «чорною п’ятницею».

Цікаво, що ще в 2017 році Руслан Марцінків публічно заявив начальнику управління комунальної політики Михайло Яцківу, що усі його підлеглі мусять мати лінійки для виміру висоти трави. «Пане Михайле, ви закупили лінійки? У кожного інспектора має бути лінійка. Трава повинна бути не вище 7-10 см. От йдете і міряєте. Якщо не вмієте, то я покажу, як це робити. Якщо трава вища, то штрафуйте», – доручив Марцінків.