Рустем Умєров орендує дві квартири у Києві

Міністр оборони України Рустем Умєров оприлюднив декларацію про майно та доходи за 2023 рік. Відповідний документ опублікували на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з декларацією, Рустем Умєров під час роботи у Фонді держмайна отримав 131 526 гривень зарплати, а за час роботи у міноборони – 442 347 грн. Рустем Умєров є власником 100% корпоративних прав ТОВ «Компанія Блек Сі» та у 2023 році отримав 5 млн грн доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав цієї компанії.

Готівкою міністр зберігає 180,5 тис. грн та 9,1 тис. доларів. На банківських рахунках міністра 3,8 млн грн і 1,8 тис. доларів. Дружина міністра Лєйля Умєрова на рахунках у банках зберігає 8,6 тис. доларів, ще 1,1 тис. доларів – готівкою.

Рустем Умєров орендує дві квартири у Києві, а зареєстрований у квартирі площею 95 кв. м також у столиці. Мати міністра оборони володіє будинком у кримському Бахчисараї (196,7 кв. м), а дружина орендує квартиру в США (137,4 кв. м).

Міністр користується автомобілем Ford Explorer 2016 року випуску.