Доходи родини Зеленського знизились втричі

Володимир Зеленський у неділю, 28 січня, оприлюднив декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2021 та 2022 роки. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Відповідно до декларації за 2021 рік доходи Президента України та його родини становили 10 млн 824 тис. 507 грн, зокрема дохід від продажу ОВДП (облігації внутрішніх державних позик) – 5 млн 359 тис. 600 грн.

Доходи президента та першої леді у 5 млн 464 тис. 907 грн у 2021 переважно складалися із заробітної плати, відсотків банку та доходу від надання нерухомості в оренду. У порівнянні із 2020 роком у 2021 році доходи родини скоротилися на 11 млн 922 тис. 320 грн.

«Володимир Зеленський і надалі залишається власником низки торговельних марок. Зокрема, у 2021 році завершився процес реєстрації 22 торговельних марок, який розпочався задовго до його обрання на посаду Президента України», – йдеться у повідомленні.

Вже у 2022 році, згідно з декларацією, доходи родини Президента України склали 3 млн 692 тис. 683 грн.

«Доходи родини Президента за 2022 рік зменшилися у зв’язку з тимчасовим припиненням договорів оренди на території України внаслідок початку повномасштабної агресії Росії проти нашої країни», – пояснили в Офісі президента.

Залишок грошей родини Володимира Зеленського на кінець 2022 року скоротився майже на 1 млн 800 тис. грн.

Зазначимо, що станом на 2022 років у власності родини залишається п'ять квартир у Києві, а також паркомісця, одна квартира у Великій Британії та ще одна у Ялті (разом із паркомісцем).

Крім того, Володимир Зеленський задекларував шість наручних годинників, два з яких належать Олені Зеленській, а також прикраси з діамантами, власницею яких, згідно з декларацією, є також перша леді. Родина, як і у попередні роки, володіє двома легковими автомобілями: Range Rover 2016 року вартістю 4,7 млн ​​грн, а також Mercedes-Benz S 500 2014 року за 1,8 млн грн.