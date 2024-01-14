Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі радників з питань національної безпеки щодо Формули миру в Швейцарії запропонував створити міжнародну робочу групу щодо виведення російських військ з України. Про це сам Умєров повідомив 14 січня у Facebook.

«Проводимо з колегами четверту зустріч радників з питань національної безпеки щодо Формули миру в Швейцарії. Презентував 6-ий пункт Формули миру: “Виведення російських військ з території України”», – йдеться в повідомленні Умєрова.

Міністр оборони наголосив, що неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій з тимчасово окупованих територій.

Він запропонував створити Міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників з питань національної безпеки, щоб спільно напрацювати механізм виведення військ.

Умєров додав, що українська Формула миру, запропонована президентом Володимиром Зеленським, вже об’єднує 83 країни світу.