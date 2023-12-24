За словами Рустема Умєрова, Міноборони знайшло рішення, які дадуть можливість військовим відпочивати

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що термін «демобілізація» не варто використовувати до кінця війни, однак військові зможуть мати відпочинок або часткове звільнення і наразі влада працює над цим питанням. Таку заяву Умєров озвучив в інтерв'ю «Суспільному».

За словами Умєрова, Міноборони знайшло рішення, які дадуть можливість військовим відпочивати і без демобілізації.

«Слово “демобілізація” ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена», – зазначив Рустем Умєров.

За його словами, якщо влада хоче допомоги суспільству, то мусить роз'яснити, як відбуватиметься мобілізація, демобілізація, відстрочка, соціальний захист тощо, щоб служба у війську «сприймалося не як покарання».

Наразі Верховна Рада готує законопроект, який має внести зміни до процесу мобілізації та демобілізації військових. Остаточного варіанту законопроекту досі не погодили через низку принципових питань. Зокрема, про умови демобілізації тих, хто вже майже два роки боронить країну.